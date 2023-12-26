Украинские военные ликвидировали крупный российский десантный корабль «Новочеркасск»

Вслед за крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск».

Тактическая авиация Воздушных Сил уничтожила крупный десантный корабль Черноморского флота рф «Новочеркасск» в районе Феодосии.

Об этом говорится в сообщении в Воздушных Сил ВС Украины.

Там рассказали, что тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами десантный корабль «Новочеркасск» около 02:30 26 декабря.

Как отметил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, на этот раз вслед за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск».

Фото: соцсети

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