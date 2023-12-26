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За нарушение закона о мобилизации и военном учете усилят уголовную и админответственность, – Кабмин внес законопроект

08:00, 26 декабря 2023
В частности, предлагается ввести возможность задерживать лиц, нарушивших правила военного учета сроком до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях - до трех суток.
За нарушение закона о мобилизации и военном учете усилят уголовную и админответственность, – Кабмин внес законопроект
Источник фото: Depositphotos
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В понедельник Кабмин внес в Верховную Раду два законопроекты: об усилении мобилизации № 10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» и и сопроводительный, который усиливает ответственность за военные правонарушения № 10379 – «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».

Их в Раде зарегистрировали 26 декабря поздним вечером.

Законопроектом №10379 предлагается внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины, в в частности, относительно:

  • увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • введение механизма, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия по вызову территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова;
  • введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/ или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток;
  • дополнение состава уголовного правонарушения – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, – признаком «в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра».

Ниже добавляем сравнительную таблицу:

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