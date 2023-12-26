За порушення закону про мобілізацію і військовий облік посилять кримінальну та адмінвідповідальність, – Кабмін вніс законопроєкт

Зокрема, пропонується запровадити можливість затримувати осіб, які порушили правила військового обліку на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках — до трьох діб.

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У понеділок Кабмін вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про посилення мобілізації № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» та супровідний, який посилює відповідальність за військові правопорушення № 10379 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

Їх у Раді зареєстрували 25 грудня пізно ввечері.

Законопроєктом №10379 пропонується внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема щодо:

збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;

запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб;

доповнення складу кримінального правопорушення — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, — ознакою «у тому числі відмову від проходження медичного огляду».

Нижче додаємо порівняльну таблицю:

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