Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, але стосовно кого – невідомо

Громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання, і не будуть підпадати під ризик відповідальності.

У Київському апеляційному суді запрацював Електронний суд, — подавати документи можна через Електронний кабінет

Київський апеляційний суд під’єднали до модулів ЄСІТС, що дозволить відправляти та отримувати документи в електронному форматі.

Ухилянтам заборонять керувати автомобілем, брати кредити та купувати майно, – стали відомі деталі законопроекту про мобілізацію

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, а кожен громадянин буде зобовʼязаний завести електронний кабінет.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

За порушення закону про мобілізацію і військовий облік посилять кримінальну та адмінвідповідальність, – Кабмін вніс законопроєкт

08:00, 26 грудня 2023
Зокрема, пропонується запровадити можливість затримувати осіб, які порушили правила військового обліку на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках — до трьох діб.
За порушення закону про мобілізацію і військовий облік посилять кримінальну та адмінвідповідальність, – Кабмін вніс законопроєкт
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У понеділок Кабмін вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про посилення мобілізації № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» та супровідний, який посилює відповідальність за військові правопорушення № 10379 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

Їх у Раді зареєстрували 25 грудня пізно ввечері.

Законопроєктом №10379 пропонується внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема щодо:

  • збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;
  • запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб;
  • доповнення складу кримінального правопорушення — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, — ознакою «у тому числі відмову від проходження медичного огляду».

Нижче додаємо порівняльну таблицю:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду