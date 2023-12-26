Момент попадания по БДК «Новочеркасск» попал на видео

В операции по уничтожению корабля участвовали украинские спецслужбы.

Как известно, 26 декабря украинские военные уничтожили российский большой десантный корабль «Новочеркасск».

Позже в сети опубликовали видео с момента попадания по БДК «Новочеркасск» в Феодосии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне больше не смогут использовать десантный корабль «Новочеркасск». Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода».

Он также добавил, что в операции по уничтожению корабля участвовали украинские спецслужбы.

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