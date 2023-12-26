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  1. Судова практика

Жінка з синами боялася повертатися до помешкання через домашнього тирана: суд видав щодо нього обмежувальний припис

20:19, 26 грудня 2023
Чоловіку, який пиячив, принижував і бив заявницю, заборонили наближатися на 100 м до місця спільного проживання жінки з синами та перебувати там.
Жінка з синами боялася повертатися до помешкання через домашнього тирана: суд видав щодо нього обмежувальний припис
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Жінка з синами боялася повертатися до помешкання через домашнього тирана та просила суд видати щодо нього обмежувальний припис. 

Полонський районний суд, задовольнивши заяву жінки, котра постраждала від домашнього насильства ухвалив: видати обмежувальний припис у вигляді заходів тимчасового обмеження прав жителя селища Понінка на строк 6 місяців, а саме: заборонити йому наближатися на 100 м до місця  спільного проживання заявниці з синами та перебувати там.

Звертаючись до суду із заявою про видачу обмежувального припису, вона пояснила, що донедавна проживала з чоловіком і синами у будинку в селищі Понінка Шепетівського району.

Проте спільне проживання домашній тиран зробив нестерпним – систематично п’яним принижував, нецензурно лаявся, погрожував фізичною розправою, підпалом будинку, штовхав, шарпав за волосся, контролював пересування, залякував. Вона не раз зверталася до поліції. Та врешті була змушена з синами виїхати на орендовану квартиру, повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

У листопаді за її заявою кривдника зняли з реєстрації у будинку. 18 грудня 2023 року шлюб між ними було розірвано, але рішення місцевого суду ще не набрало законно сили.

Досі вона з дітьми винаймає квартиру, оскільки боїться повертатися до свого житла. За словами сусідів, чоловік туди приходив й після того вона виявила зламаними ручки дверей.

Суд встановив, що жінка є власницею будинку, де донедавна мешкала з двома дітьми й чоловіком. Останнього було знято з реєстрації за цією адресою на підставі заяви власниці. Також вироком від 24.07.2023 чоловіка визнано винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень.

«Враховуючи усі надані заявником докази, з огляду на встановлені судом обставини, суд приходить до переконання, що наявні обґрунтовані ризики вчинення [чоловіком] домашнього насильства щодо [заявниці], тому суд приходить до висновку про обґрунтованість заяви та необхідність видачі обмежувального припису шляхом встановлення заходів тимчасового обмеження прав кривдника та покладення на нього обов’язків, зокрема, встановлених п. 1 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», – йдеться у рішенні суду.

Рішення суду про видачу обмежувального припису не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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