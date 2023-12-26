На Київщині сталася смертельна автотроща

У результаті ДТП загинув один з водіїв транспортних засобів.

У вівторок, 26 грудня, на автодорозі Біла Церква-Узин трапилась аварія за участі трьох автомобілів. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

«На жаль, внаслідок ДТП, під час реанімаційних заходів загинув один з водіїв транспортних засобів», - сказано у повідомленні.

На місці аварії працювали поліцейські та медики.

У поліції закликали водіїв бути пильними за кермом, здійснювати маневри, пересвідчившись у їх безпеці для інших учасників дорожнього руху та дотримуватися правил швидкісного режиму.

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