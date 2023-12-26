В Киевской области произошла смертельная автотроща

В результате ДТП погиб один из водителей транспортных средств.

Во вторник, 26 декабря, на автодороге Белая Церковь-Узин произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«К сожалению, в результате ДТП, во время реанимационных мероприятий погиб один из водителей транспортных средств», - говорится в сообщении.

На месте аварии работали полицейские и медики.

В полиции призвали водителей быть бдительными за рулем, совершать маневры, убедившись в их безопасности для других участников дорожного движения и соблюдать правила скоростного режима.

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