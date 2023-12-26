Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Основанием для уменьшения судом размера страхового возмещения, подлежащего взысканию со страховщика, является прежде всего уменьшение доказанного ущерба, полностью покрываемого страховщиком.

В случае уменьшения судом размера страхового возмещения, подлежащего взысканию со страховой компании как страховщика, суммы возмещения между ним и страхователем как собственником источника повышенной опасности, с участием которого произошло ДТП, перераспределению не подлежат.

В случае уменьшения обязательства страховщика без уменьшения общего размера ущерба, подлежащего возмещению, сумма подлежит перераспределению путем увеличения ответственности владельца источника повышенной опасности, не покрытой договором страхования. Об этом сказано в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты ККС ВС от 11 октября 2023 г. по делу №711/1393/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал лицо виновным и осудил по ч. 2 ст. 286 УК (ДТП с тяжелыми последствиями). Взыскал со страховой компании в счет возмещения морального вреда первому потерпевшему 1,1 млн грн, второму и третьему пострадавшим – по 260 тысяч грн, а также с частного предприятия в счет возмещения морального вреда второму и третьему пострадавшим по 240 тысяч грн каждому.

Апелляционный суд изменил этот приговор в части решения гражданского иска и взыскал со страховой компании в счет возмещения морального вреда в пользу третьего потерпевшего 1024,30 грн, а в пользу первого и второго потерпевших – по 28 338 грн.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда по части решения гражданского иска о возмещении морального вреда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС обратил внимание, что судами первой и апелляционной инстанций установлено, что к моменту совершения преступления осужденный находился в трудовых отношениях с частным предприятием, где он работал водителем.

Транспортное средство принадлежит этому ЧП и было застраховано на основании договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, заключенного между ЧП и страховой компанией.

Согласно условиям полиса страховая сумма на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 260 тысяч грн, за вред, причиненный имуществу – 130 тысяч грн, размер франшизы – 2 600 грн.

Изменяя приговор в части разрешения гражданского иска, апелляционный суд по существу верно определил размер возмещения с учетом положения Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и устоявшейся практики ВС.

Вместе с тем, апелляционный суд оставил без внимания то, что уменьшив размер взыскания морального вреда со страховой компании в пользу потерпевших, фактически уменьшил ее общий размер, определенный судом первой инстанции, о чем не поднимался вопрос в апелляционной жалобе.

При этом ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству.

Кассационный уголовный суд отметил, что основанием для уменьшения судом размера страхового возмещения, подлежащего взысканию со страховщика, является прежде всего уменьшением доказанного ущерба, полностью покрываемого страховщиком.

В случае уменьшения судом размера страхового возмещения, подлежащего взысканию со страховой компании как страховщика, суммы возмещения между ним и страхователем, как собственником источника повышенной опасности, с участием которого произошло ДТП, перераспределению не подлежат.

В случае уменьшения обязательства страховщика без уменьшения общего размера ущерба, подлежащего возмещению, сумма подлежит перераспределению путем увеличения ответственности владельца источника повышенной опасности, не покрытой договором страхования.

Автор: Наталья Мамченко

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