Гарантирование права на судебную защиту в малозначительных спорах: лекция судей КСУ, видео

Во время лекции судьи КСУ рассказали о ключевых юридических позициях, изложенных в Решении №10-р(II)/2023 по делу о гарантировании права на судебную защиту в малозначительных спорах.

Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Олег Первомайский провели итоговую в 2023 году лекцию на тему гарантирования права на судебную защиту в малозначительных спорах.

Лекція розпочалася зі вступного слова ректора Національної школи суддів України Миколи Оніщука. Він зазначив про успішну реалізацію спільного проєкту Конституційного Суду України й Національної школи суддів, що має на меті просвітницьку місію, яку реалізують через пряме спілкування суддів КСУ із широкою правничою аудиторією: студентами, правниками та тими, хто прагне поліпшити знання у сфері конституційного права.

Микола Оніщук наголосив на важливості цього проєкту, подальшому його підтриманні та побажав, щоб і надалі організовані заходи користувалися увагою чисельної слухацької аудиторії

Під час лекції судді КСУ розповіли про ключові юридичні позиції, викладені в Рішенні №10-р(ІІ)/2023 у справі щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах. У цьому Рішенні Суд визнав конституційним пункт 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) та неконституційними пункти 1, 5 частини шостої статті 19 ЦПК, які утрачають чинність через шість місяців із дня ухвалення Судом цього Рішення.

Зокрема у Рішенні йдеться, що визнання справи малозначною та, як наслідок, її розгляд, за загальним правилом, у порядку спрощеного позовного провадження є передумовою забезпечення додержання розумних строків розгляду справи судом – однієї з основних засад судочинства.

Установлення у процесуальному законі розміру ціни позову як критерію для віднесення справи до категорії малозначних має бути ґрунтовано на принципові домірності, що зобовʼязує державу визначити в ЦПК такий розмір ціни позову, який не буде надмірним для обраної мети та не спотворить розуміння справи як малозначної для особи.

Суд також зважає на те, що перегляд у касаційному порядку судових рішень, ухвалених судами першої та апеляційної інстанцій, матиме наслідком збільшення судових витрат і тривалості розгляду цивільних справ, які за критерієм ціни позову або іншим критерієм визнані малозначними та ін.

За словами судді-доповідача у цій справі Олега Первомайського, відповідно до рішення Конституційного Суду України процесуальний інститут малозначних спорів (справ) є таким, що відповідає Конституції України. Суддя зазначив, що ураховуючи рішення КСУ, суди всіх інстанцій мають виважено застосовувати інститут малозначних спорів (справ). Судді судів судоустрою мають розцінювати малозначність справи не лише за критеріями ціни позову, а й враховуючи низку інших обставин. Він також додав, що виконуючи рішення КСУ, законодавець у відтермінований Судом строк має якісно внормувати процесуальні відносини.

Прослухавши лекцію, слухачі також довідаються:

– які саме справи вважаються малозначними згідно з нормами ЦПК та в якому порядку розглядають такі справи;

– про рішення ЄСПЛ, на які посилався Конституційний Суд України у цьому Рішенні;

– про юридичні позиції Конституційного Суду України щодо права на судовий захист;

– про міжнародні акти, у яких зазначено про право на судовий захист;

– про правила Європейської процедури розв’язання дрібних позовів у країнах ЄС від 11 липня 2007 року № 861/2007 зі змінами (The European Small Claims Procedure).

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