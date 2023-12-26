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Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

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Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

12:00, 26 декабря 2023
Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.
Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей
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В деятельности судей Шевченковского районного суда г. Киева возникает потребность в делегировании права доступа к Единому государственному реестру судебных решений (ЕГРСР) работникам аппарата суда (помощникам судей или лицам, их замещающим). Об этом говорится в обращении суда к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председателю Высшего совета правосудия, председателю Совета судей Украины и председателю ВККС.

Как на основание обращения в Шевченковском райсуде ссылаются на «увеличение угроз для кибербезопасности, несанкционированного доступа к информации, хранящейся в автоматизированных системах, в органах и учреждениях системы правосудия».

Поэтому в суде просят указанных должностных лиц принять «предупредительные меры от несанкционированного доступа к таким системам, нормирование работы с информацией, которая хранится в таких системах и усиление ответственности за нарушение правил и норм законодательства по работе с такими системами».

Так, согласно Закону «О доступе к судебным решениям», право на полный доступ к информационным ресурсам Реестра имеют должностные или должностные лица, определенные Положением о ЕСИТС.

Для выполнения требований закона всем судьям ГП «Информационные судебные системы» выдает аутентификатор на полный доступ к судебным решениям, состоящий из наименования пользователя (логин) и пароля доступа.

«Вместе с тем, в деятельности судей возникает потребность в делегировании права доступа к Единому государственному реестру судебных решений (далее по тексту – ЕГРСР) определенным работникам аппарата суда (помощникам судей или лицам, их замещающим).

Так, следует указать о чрезмерной загруженности судей Шевченковского районного суда г. Киева из-за длительной неукомплектованности штата судей и большого количества дел, рассматриваемых Шевченковским районным судом г. Киева.

Такая ситуация приводит к невозможности выполнения функций судьи без предоставления возможности помощнику судьи (или другому временно заменяющему его лицу) полного доступа к ЕГРСР.

В связи с приведенным возникает настоятельная потребность в законодательном закреплении возложения таких полномочий на определенного работника аппарата суда (помощника судьи, или замещающего его лица)», - указали в суде.

Параллельно обратили внимание на необходимость создания мер предосторожности противодействия несанкционированному доступу к ЕГРСР.

«Считаем возможным разработать механизм использования аутентификатора только при определенном (рабочем) IP-адресе и направлении судьи сообщения о попытке полного доступа к ЕГРСР с использованием логина и пароля судьи из нетипичного IP-адреса и возможностью неотложной блокировки такого доступа судьей.

Вышеприведенный механизм использования аутентификатора предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в Положение о помощнике судьи», - отметили в суде.

Также в связи с наделением помощников судей (или лиц, их замещающих) дополнительными полномочиями, по нашему мнению, следует предусмотреть возложение ответственности на помощников судей (или лиц, их замещающих) за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам.

Автор: Наталья Мамченко

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