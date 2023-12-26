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Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

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Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

12:00, 26 грудня 2023
Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.
Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів
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У діяльності суддів Шевченківського районного суду м. Києва виникає потреба у делегуванні права доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) працівникам апарату суду (помічникам суддів, або особам, які їх заміщують). Про це йдеться у зверненні суду до голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голови Вищої ради правосуддя, голови Ради суддів України і голови ВККС.

Як на підставу звернення у Шевченківському райсуді посилаються на «збільшення загроз для кібербезпеки, несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається у автоматизованих системах, в органах та установах системи правосуддя».

Тому у суді просять вказаних посадовців вжити «запобіжних заходів від несанкціонованого доступу до таких систем, унормування роботи з інформацією, яка зберігається в таких системах та посилення відповідальності за порушення правил та норм законодавства щодо роботи з такими системами».

Так, відповідно до Закону «Про доступ до судових рішень» право на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру мають посадові чи службові особи, визначені Положенням про ЄСІТС.

На виконання вимог закону всім суддям ДП «Інформаційні судові системи» видає автентифікатор на повний доступ до судових рішень, який складається з найменування користувача (логін) та паролю доступу.

«Разом з тим, у діяльності суддів виникає потреба у делегуванні права доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі по тексту - ЄДРСР) визначеним працівникам апарату суду (помічникам суддів, або особам, які їх заміщують).

Так, слід вказати про надмірну завантаженість суддів Шевченківського районного суду м. Києва через тривалу неукомплектованість штату суддів та велику кількість справ, що розглядається Шевченківським районним судом м. Києва.

Така ситуація призводить до неможливості виконання функцій судді без надання можливості помічнику судді (або іншій особі, яка тимчасово його замінює) повного доступу до ЄДРСР.

У зв’язку з наведеним виникає нагальна потреба у законодавчому закріпленні покладення таких повноважень на визначеного працівника апарату суду (помічника судді, або особу, яка його заміщує)», - вказали у суді.

Паралельно там звернули увагу на необхідність створення запобіжних заходів протидії несанкціонованому доступу до ЄДРСР.

«Вважаємо за можливе розробити механізм використання автентифікатора лише за визначеною (робочою) ІР-адресою та направлення судді повідомлення про спробу повного доступу до ЄДРСР з використанням логіну та паролю судді з нетипової ІР-адреси та можливістю невідкладного блокування такого доступу суддею.

Наведений вище механізм використання автентифікатора передбачає необхідність внесення відповідних змін до Положення про помічника судді», - зазначили у суді.

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів (або осіб, які їх заміщують) додатковими повноваженнями, на нашу думку, слід передбачити покладення відповідальності на помічників суддів (або осіб, які їх заміщують) за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам.

Автор: Наталя Мамченко

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