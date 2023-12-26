У Києві затримали чоловіка, який ходив напідпитку торговим центром та сварився з відвідувачами

За інформацією поліції, чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався та спробував вчинити бійку.

У Києві патрульні затримали чоловіка, який порушував громадський порядок. Як розповіли у Патрульній поліції Києва, на лінію 112 надійшло повідомлення про громадянина, який напідпитку ходить торговим центром та свариться з іншими відвідувачами.

Поліцейські, які прибули на місце, зустріли заявника, який вказав на порушника.

«Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався та спробував вчинити бійку», - пишуть у поліції.

Правоохоронці затримали громадянина, щоб припинити порушення, та склали на нього протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та винесли постанову за ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

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