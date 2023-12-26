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У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

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Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

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Лист від слідчого Головного слідчого управління ДБР щодо можливого порушення вимог законодавства Головою ВККС надійшов 25 грудня – в ньому прохання припинити повноваження Романа Ігнатова.

НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, але стосовно кого – невідомо

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  1. В Україні

У Києві затримали чоловіка, який ходив напідпитку торговим центром та сварився з відвідувачами

13:36, 26 грудня 2023
За інформацією поліції, чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався та спробував вчинити бійку.
У Києві затримали чоловіка, який ходив напідпитку торговим центром та сварився з відвідувачами
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У Києві патрульні затримали чоловіка, який порушував громадський порядок. Як розповіли у Патрульній поліції Києва, на лінію 112 надійшло повідомлення про громадянина, який напідпитку ходить торговим центром та свариться з іншими відвідувачами.

Поліцейські, які прибули на місце, зустріли заявника, який вказав на порушника.

«Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався та спробував вчинити бійку», - пишуть у поліції.

Правоохоронці затримали громадянина, щоб припинити порушення, та склали на нього протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та винесли постанову за ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

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