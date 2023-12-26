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Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

Старший слідчий ДБР просить Вищу раду правосуддя припинити повноваження голови ВККС Романа Ігнатова

Лист від слідчого Головного слідчого управління ДБР щодо можливого порушення вимог законодавства Головою ВККС надійшов 25 грудня – в ньому прохання припинити повноваження Романа Ігнатова.

НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, але стосовно кого – невідомо

Громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання, і не будуть підпадати під ризик відповідальності.

У Київському апеляційному суді запрацював Електронний суд, — подавати документи можна через Електронний кабінет

Київський апеляційний суд під’єднали до модулів ЄСІТС, що дозволить відправляти та отримувати документи в електронному форматі.

  1. У світі

П'єр Рішар та 49 інших діячів культури написали листа на захист Жерара Депардьє, якого звинувачують у домаганнях

11:43, 26 грудня 2023
За Жерара Депардьє заступилося 50 діячів культури.
П'єр Рішар та 49 інших діячів культури написали листа на захист Жерара Депардьє, якого звинувачують у домаганнях
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П'ятдесят діячів культури, у тому числі актор П'єр Рішар, модель Карла Бруні, режисер і сценарист Надін Трентіньян, актор Бенуа Пульворд, актриси Наталі Бай та Шарлотта Ремплінг, письмово виступили на захист французького артиста Жерара Депардьє, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Лист був розміщений у виданні Figaro.

Вони закликали дозволити актору продовжувати зніматися.

«Ми не можемо більше мовчки спостерігати за цим лінчуванням, за потоком ненависті, спрямованим на нього», — сказано в листі.

Наголошується, що при нападках на зірку кіно атаки зазнає мистецтво. Підписанти наголосили, що «акторський геній» Депардьє сприяє «художньому впливу» Франції. За це країна «багатьом йому завдячує», а кіно та театр не можуть обійтися без його «унікальної особистості».

Видання нагадує, що актор завжди заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Нещодавно вийшов документальний фільм, де Депардьє звинуватили у новому епізоді сексуальних домагань. Після цього національний мовник Франції France Télévisions зняв із показу усі фільми з актором.

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