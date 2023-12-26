П'єр Рішар та 49 інших діячів культури написали листа на захист Жерара Депардьє, якого звинувачують у домаганнях

За Жерара Депардьє заступилося 50 діячів культури.

П'ятдесят діячів культури, у тому числі актор П'єр Рішар, модель Карла Бруні, режисер і сценарист Надін Трентіньян, актор Бенуа Пульворд, актриси Наталі Бай та Шарлотта Ремплінг, письмово виступили на захист французького артиста Жерара Депардьє, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Лист був розміщений у виданні Figaro.

Вони закликали дозволити актору продовжувати зніматися.

«Ми не можемо більше мовчки спостерігати за цим лінчуванням, за потоком ненависті, спрямованим на нього», — сказано в листі.

Наголошується, що при нападках на зірку кіно атаки зазнає мистецтво. Підписанти наголосили, що «акторський геній» Депардьє сприяє «художньому впливу» Франції. За це країна «багатьом йому завдячує», а кіно та театр не можуть обійтися без його «унікальної особистості».

Видання нагадує, що актор завжди заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Нещодавно вийшов документальний фільм, де Депардьє звинуватили у новому епізоді сексуальних домагань. Після цього національний мовник Франції France Télévisions зняв із показу усі фільми з актором.

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