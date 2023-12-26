Перші українські пілоти завершили у Британії базову підготовку для польотів на F-16

Шестеро українських пілотів пройшли базову підготовку і тепер вчаться керувати винищувачами у Данії.

Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Великій Британії й зараз вчиться керувати винищувачами F-16 у Данії. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Підготовку з англійської мови для пілотів пройшла група з шести досвідчених пілотів. Ще десять льотчиків взяли участь у мовній підготовці і залишаються у Британії, щоб продовжити льотні навчання, зокрема, для опанування авіаційної медицини і роботи на центрифугах.

Навчання у Британії розпочалося у серпні.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України", - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Британська програма має на меті надати пілотам навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах, і наблизити їх до стандартного підходу до польотів за стандартами НАТО.

Пілоти проходять практичні заняття на літаках Grob Tutor. Вони вивчають загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю. Після завершення навчання в Британії пілоти пройдуть підготовку в іншій європейській країні з підвищення рівня льотної майстерності.

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