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У селах і на прифронтових територіях можуть запрацювати мобільні аптеки

12:59, 26 грудня 2023
У разі запровадження мобільних аптек, вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.
У селах і на прифронтових територіях можуть запрацювати мобільні аптеки
Зображення: freepik.com
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На спеціальній нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук розглянули можливість появи у селах і на прифронтових територіях мобільних аптек.

Як розповіли у Мінреінтеграції, у разі запровадження мобільних аптек, вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура.

Основна увага була приділена питанню отримання АТ «Укрпошта» ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Адже право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.

Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року, пишуть у Мінреінтеграції.

У випадку реалізації цієї ініціативи планується:

  1. Відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об’єктах Укрпошти, що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня.
  2. Забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів.
  3. Інтеграція з програмою «Доступні ліки».

У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.

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