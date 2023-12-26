У Генштабі спростували фейк про 108 загиблих воїнів на Авдіївському напрямку напередодні Різдва

У ЗМІ з’явилася інформацію про нібито загибель 108 військових ЗСУ, які направлялись у відпустку.

25 грудня у ЗМІ поширили інформацію про нібито 108 загиблих українських військових на Авдіївському напрямку, які направлялись у відпустку. Першим про це написав політтехнолог Віталій Бала. За яких саме обставин вони "загинули", він не уточнив.

У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію. Там зазначили, що це фейк і закликали перевіряти інформацію перед оприлюдненням.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва — фейк", - йдеться у повідомленні.

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