У 2023 році ДПСУ викрила понад 220 груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон

За справами, пов’язаними зі спробами незаконного перетинання кордону чоловіками, від початку 2023 року суди винесли обвинувальні вироки більше 310 особам.

З початку повномасштабної війни та введення воєнного стану найбільш поширена протиправна діяльність, яку виявляють на кордоні, пов’язана з незаконним перетином кордону і незаконним переправленням осіб через кордон. Про це розповіли у Держприкордонслужбі.

Не дивлячись на те, що у 2023 році кількість таких правопорушень зменшилася у порівнянні з 2022 роком, з початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.

За повідомленнями Держприкордонслужби до правоохоронних органів у 2023 році було розпочато більш як 1,6 тис. кримінальних проваджень.

«За цей період понад 1,4 тисячі особам оголошені підозри у вчинені кримінальних правопорушень, переважно пов’язаних з незаконним переправлянням осіб (ст. 332 ККУ) та підробкою документів (ст. 358 ККУ).

За справами, пов’язаними зі спробами незаконного перетинання кордону чоловіками, від початку 2023 року суди винесли обвинувальні вироки більше 310 особам, а від запровадженння воєнного стану за такі злочини обвинувальні вироки отримали понад 730 осіб», - розповіли у ДПСУ.

Пропуск через кордон осіб відбувається виключно відповідно до Правил перетину кордону і тих категорій, яким дозволено перетинати кордон за умови наявності підтверджуючих документів.

Переважаюча більшість чоловіків, які перетинають кордон – близько 45-50 % – це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему «Шлях». При цьому, прикордонники вживають заходів для недопущення зловживань учасниками міжнародних перевезень.

Загалом, за зловживаннями системою «Шлях» за інформуванням прикордонників Укртрансбезпекою тимчасово скасовано доступ до системи 85 ліцензіатам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.