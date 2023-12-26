НАЗК запропонувало шляхи мінімізації корупційних ризиків у блокуванні податкових накладних

За результатами дослідження НАЗК ідентифікувало низку корупційних ризиків.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що провело комплексне дослідження «Корупційні ризики у процедурі зупинення/відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних». Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

Зазначається, що одним із завдань Національного агентства є стратегічний аналіз корупційних ризиків у пріоритетних сферах правового регулювання, а також імплементація рекомендацій за його результатами.

Дослідження було ініційовано на підставі інформації від Ради бізнес-омбудсмена в результаті реалізації заходу Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Під час роботи над дослідженням НАЗК провело активну комунікацію та взаємодію з представниками громадських організацій та бізнес-спільнотою. Всебічно досліджено різноманітні джерела інформації для комплексного аналізу проблематики блокування податкових накладних.

За результатами роботи ідентифіковано такі корупційні ризики:

непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/ розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) на користь «ручного режиму» регулювання;

необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;

неврахування таблиць даних платника ПДВ;

невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;

наявність корупціогенних факторів у роботі комісій податкових органів регіонального рівня після зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.

Попри неодноразові нормативні зміни до профільного законодавства наразі, за твердженнями бізнесу, проблема блокування податкових накладних є вкрай гострою, перешкоджає здійсненню поточної діяльності підприємств, залишаючи при цьому можливості корупційних практик з боку податківців.

У НАЗК нагадали, що 6 грудня в приміщенні Національного агентства відбулося засідання круглого столу, на якому було презентовано та обговорено дослідження щодо безпідставного довготривалого блокування податковими органами податкових накладних, а також неможливість їх швидкого розблокування, що загрожує операційній діяльності доброчесного бізнесу та ставить під загрозу його подальше існування та розвиток. В умовах воєнного стану це особливо актуальна проблема, яка потребує вирішення.

«Розроблені рекомендації Національного агентства будуть надіслані органам виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної податкової політики, зокрема Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України. Лише активна позиція цих органів щодо виконання наданих рекомендацій дозволить мінімізувати ідентифіковані корупційні ризики та покращити умови ведення бізнесу в Україні.

НАЗК закликає до конструктивного діалогу влади та бізнесу для напрацювання ефективних кроків у впровадженні антикорупційних запобіжників, зберігаючи при цьому податкові надходження до державного бюджету», - сказано у повідомленні.

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