В 2023 году ГПСУ разоблачила более 220 групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу

По делам, связанным с попытками незаконного пересечения границы мужчинами, с начала 2023 года суды вынесли обвинительные приговоры более 310 лицам.

С начала полномасштабной войны и введения военного положения наиболее распространена противоправная деятельность, которую выявляют на границе, связанна с незаконным пересечением границы и незаконной переправкой лиц через границу. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Несмотря на то, что в 2023 году количество таких правонарушений уменьшилось по сравнению с 2022 годом, с начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, специализировавшихся на трансфере украинских мужчин за границу.

По сообщениям Госпогранслужбы в правоохранительные органы в 2023 году было начато более 1,6 тыс. уголовных производств.

«За этот период более 1,4 тысячи лицам объявлены подозрения в совершении уголовных правонарушений, преимущественно связанных с незаконной переправкой лиц (ст. 332 УКУ) и подлогом документов (ст. 358 УКУ).

По делам, связанным с попытками незаконного пересечения границы мужчинами, с начала 2023 года суды вынесли обвинительные приговоры более 310 лицам, а от введения военного положения за такие преступления обвинительные приговоры получили более 730 человек», - рассказали в ГПСУ.

Пропуск через границу лиц происходит исключительно в соответствии с Правилами пересечения границы и тех категорий, которым разрешено пересекать границу при условии наличия подтверждающих документов.

Подавляющее большинство мужчин, пересекающих границу – около 45-50% – это водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров и которые внесены в систему «Шлях». При этом пограничники принимают меры по недопущению злоупотреблений участниками международных перевозок.

В целом, за злоупотреблениями системой «Шлях» по информированию пограничников Укртрансбезопасностью временно отменен доступ к системе 85 лицензиатов.

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