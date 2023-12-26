В Генштабе опровергли фейк о 108 погибших воинах на Авдеевском направлении в канун Рождества

В СМИ появилась информация о якобы гибели 108 военных ВСУ, которые направлялись в отпуск.

25 декабря в СМИ распространили информацию о якобы 108 погибших украинских военных на Авдеевском направлении, которые ехали в отпуск. Первым об этом написал политтехнолог Виталий Бала. При каких обстоятельствах они "погибли", он не уточнил.

В Генштабе ВСУ опровергли данную информацию. Там отметили, что это фейк и призвали проверять информацию перед обнародованием.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества — фейк", - говорится в сообщении.

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