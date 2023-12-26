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  1. В Украине

В селах и на прифронтовых территориях могут заработать мобильные аптеки

12:59, 26 декабря 2023
В случае внедрения мобильных аптек, они смогут функционировать в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.
В селах и на прифронтовых территориях могут заработать мобильные аптеки
Изображение: freepik.com
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На специальном совещании под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук рассмотрели возможность появления в селах и на прифронтовых территориях мобильных аптек.

Как рассказали в Минреинтеграции, в случае внедрения мобильных аптек, они смогут функционировать в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. Также такие аптеки будут работать, в частности, на прифронтовых территориях, где в настоящее время существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура.

Основное внимание было уделено вопросу получения АО «Укрпочта» лицензии на реализацию медицинских препаратов. Ведь право создавать подобные мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий.

Предоставление почтовому оператору такого права сможет решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года, пишут в Минреинтеграции.

В случае реализации этой инициативы планируется:

  1. Открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты, что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны на следующий день.
  2. Обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств.
  3. Интеграция с программой «Доступные лекарства».

В мобильных аптечных пунктах будут действовать аналогичные правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут выдаваться исключительно по рецепту.

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