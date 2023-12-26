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  1. В Украине

Первые украинские пилоты завершили в Британии базовую подготовку для полетов на F-16

14:50, 26 декабря 2023
Шесть украинских пилотов прошли базовую подготовку и теперь учатся управлять истребителями в Дании.
Первые украинские пилоты завершили в Британии базовую подготовку для полетов на F-16
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Первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Великобритании и сейчас учится руководить истребителями F-16 в Дании. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Подготовку по английскому языку для пилотов прошла группа из шести опытных пилотов. Еще десять летчиков приняли участие в языковой подготовке и остаются в Британии, чтобы продолжить летные учения, в частности для овладения авиационной медициной и работы на центрифугах.

Учеба в Британии началась в августе.

"Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", – заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Цель британской программы – предоставить пилотам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу подготовки на западных истребителях, и приблизить их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.

Пилоты проходят практические занятия на самолетах Grob Tutor. Они изучают общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю. После окончания учебы в Британии пилоты пройдут подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.

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