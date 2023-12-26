Пьер Ришар и 49 других деятелей культуры написали письмо на защиту Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательствах

За Жерара Депардье заступились 50 деятелей культуры.

Пятьдесят деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни, режиссер и сценарист Надин Трентиньян, актер Бенуа Пульворд, актрисы Натали Бай и Шарлотта Рэмплинг, письменно выступили в защиту французского артиста Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Письмо было размещено в издании Figaro.

Они призвали позволить актеру продолжать сниматься.

«Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, который льется в отношении него, — сказано в письме.

Отмечается, что при нападках на звезду кино атаке подвергается искусство. Подписанты подчеркнули, что «актерский гений» Депардье способствует «художественному влиянию» Франции. За это страна «многим ему обязана», а кино и театр не могут обойтись без его «уникальной личности».

Издание напоминает, что актер всегда отрицал все обвинения в свой адрес.

Недавно вышел документальный фильм, где Депардье обвинили в новом эпизоде сексуальных домогательств. После этого национальный вещатель Франции France Télévisions снял с показа все фильмы с актером.

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