В Киеве задержали мужчину, который ходил подвыпившим по торговому центру и ссорился с посетителями

По информации полиции, мужчина вел себя агрессивно, нецензурно высказывался и попытался устроить драку.

В Киеве патрульные задержали мужчину, который нарушал общественный порядок. Как рассказали в Патрульной полиции Киева, на линию 112 поступило сообщение о граждане, который подвыпившим ходит по торговому центру и ссорится с другими посетителями.

Полицейские, которые прибыли на место, встретили заявителя, который указал на нарушителя.

«Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно высказывался и попытался устроить драку», - пишут в полиции.

Правоохранители задержали гражданина, чтобы прекратить нарушение, и составили на него протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и вынесли постановление по ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

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