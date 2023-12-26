Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Джерело фото: Уніан

Представники ТЦК та поліцейські будуть мати з собою технічне приладдя із доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тому вони зможуть з легкістю зупинити особу та перевірити факт її реєстрації у цьому Реєстрі. При цьому вони зможуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів. Відповідні зміни передбачені у законопроекті 10378 Кабміну про посилення мобілізації.

Нагадаємо, що у громадян з’явиться новий обов’язок відповідно до нової редакції статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме потрібно буде зареєструвати Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у порядку, який згодом встановить Кабмін.

І до цього Електронного кабінету прийде повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також в якості альтернативи повістка може бути надіслана громадянину на електронну пошту.

Також передбачено, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, зобов’язані уточнити свої облікові данні через центр надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Загалом законопроектом передбачено, що повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути вручена громадянину особисто:

в приміщенні ТЦК представниками ТЦК;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими;

в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.

Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника ТЦК (відповідного підрозділу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи розвідувального органу Міністерства оборони) або поліцейського.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки визначені частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, не завели собі електронний кабінет з уточненими даними, за повідомленням керівника ТЦК вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Тимчасові міри припиняються у разі виконанням військовозобов’язаним або резервістом обов’язків визначених частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом надання керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Автор: Наталя Мамченко

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