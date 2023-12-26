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Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

Старший слідчий ДБР просить Вищу раду правосуддя припинити повноваження голови ВККС Романа Ігнатова

Лист від слідчого Головного слідчого управління ДБР щодо можливого порушення вимог законодавства Головою ВККС надійшов 25 грудня – в ньому прохання припинити повноваження Романа Ігнатова.

НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, але стосовно кого – невідомо

Громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання, і не будуть підпадати під ризик відповідальності.

  1. В Україні

Зеленський провів Ставку: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

12:50, 26 грудня 2023
На Ставці обговорили виробництво дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.
Зеленський провів Ставку: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський 26 грудня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача,  де розглядалися ключові питання, зокрема щодо виробництва зброї та ситуації на фронті.

"Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки. Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників.

Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів", — йдеться в повідомленні.

За словами Президента, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. 

Також Зеленський зазначив, що окрему увагу звернули на виробництво всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах. Як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті", - підсумував глава держави. 

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