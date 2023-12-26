Зеленський провів Ставку: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

На Ставці обговорили виробництво дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

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Президент Володимир Зеленський 26 грудня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де розглядалися ключові питання, зокрема щодо виробництва зброї та ситуації на фронті.

"Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки. Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників.

Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів", — йдеться в повідомленні.

За словами Президента, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.

Також Зеленський зазначив, що окрему увагу звернули на виробництво всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах. Як і завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті", - підсумував глава держави.

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