Зухвале пограбування у Києві: суд покарав чоловіка, який викрав у дитини телефон

Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Деснянського районного суду міста Києва чоловіка призначив покарання чоловіку за розбійний напад на дитину. За скоєне зловмисник вісім років проведе за ґратами. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що подія трапилася у жовтні 2022 року. Тоді до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на дитину біля під’їзду на бульварі Висоцького Деснянського району.

Правоохоронці встановили, що зловмисник зайшов за 10-річним хлопцем у під’їзд та погрожуючи ножем забрав у дитини мобільний телефон. Поліцейські розшукали підозрюваного та затримали його. Правоохоронці вилучили викрадений мобільний та повернули потерпілому.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Миколаївської області.

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