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  1. В Україні

Власники житлових сертифікатів можуть забронювати кошти на покупку нерухомості у Дії: як подати заяву

13:18, 26 грудня 2023
Громадяни, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву на бронювання коштів для придбання нової домівки.
Власники житлових сертифікатів можуть забронювати кошти на покупку нерухомості у Дії: як подати заяву
Джерело фото: Дія
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Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський анонсував важливу новину для всіх громадян України, які внаслідок агресії рф повністю втратили житло – обмін житлового сертифіката на нове житло.

Як зазначила очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, минулий тиждень був тестовий, а тепер громадяни, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву на бронювання коштів для придбання нової домівки.

Щоб скористатись цією можливістю, потрібно:

  1. Оновити застосунок Дія до останньої версії.
  2. У розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло» та натиснути «Забронювати кошти».
  3. Протягом 5 робочих днів вам надійде підтвердження у застосунку Дія про те, що кошти заброньовані.
  4. Після цього у вас буде 30 днів на оформлення угоди купівлі-продажу нової житлової нерухомості. Якщо ви не встигнете за цей час, то доведеться повторно подавати заяву на бронювання коштів.

«Для того, щоб придбати нове житло, потрібно подати заяву на бронювання коштів на купівлю нової домівки. Але перед тим, як бронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись в ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів», – пояснила Шуляк.

Саме громадянин обирає населений пункт і тип свого нового житла: чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. Держава не може змінити вибір громадянина, який обирає свою домівку.

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