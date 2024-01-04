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Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску в Медиці

11:20, 4 січня 2024
Рух вантажівок навпроти пункту пропуску «Медика – Шегині» знову заблоковано.
Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску в Медиці
Джерело фото: Pershij.com.ua
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Рух вантажівок на пункті пропуску «Медика – Шегині» знову ускладнено. За повідомленням польських прикордонників, сьогодні приблизно о 09:00 годині на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» в Польщі, який зв'язаний з українським пунктом пропуску «Шегині», відновилося блокування руху для вантажного транспорту. Це може призвести до ускладнення руху як на виїзді з Польщі, так і на в’їзді. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наразі на в’їзд до України знаходиться близько 800 вантажівок, які очікують на в'їзд на територію України через Польщу. Організатори цих заходів у Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту в цьому напрямку.

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