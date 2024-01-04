Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска в Медыке

Движение грузовиков напротив пункта пропуска "Медика - Шегини" снова заблокировано.

Источник фото: Pershij.com.ua

Движение грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини" снова затруднено. По сообщению польских пограничников, сегодня примерно в 09:00 часов на дороге перед пунктом пропуска "Медика" в Польше, который связан с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузового транспорта. Это может привести к осложнению движения как на выезде из Польши, так и на въезде. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сейчас на въезд в Украину находится около 800 грузовиков, которые ожидают въезда на территорию Украины через Польшу. Организаторы этих мероприятий в Польше не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта в этом направлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.