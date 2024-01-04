Комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации, — Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» отметил, что обсуждать законопроект будут несколько дней.

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Комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что обсуждение законопроекта будет продолжаться несколько дней.

Арахамия добавил, что у депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, поэтому для ответов на Комитет приехали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

"Буду сообщать о ходе рассмотрения законопроекта в комитете", - сказал Арахамия.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы, противоречащие Конституции.

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