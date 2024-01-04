Комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации, — Давид Арахамия

Комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он отметил, что обсуждение законопроекта будет продолжаться несколько дней.
Арахамия добавил, что у депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, поэтому для ответов на Комитет приехали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.
"Буду сообщать о ходе рассмотрения законопроекта в комитете", - сказал Арахамия.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.
Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.
На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.
Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы, противоречащие Конституции.
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