Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

  1. В Украине

В законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции, — омбудсмен Дмитрий Лубинец

21:12, 27 декабря 2023
Омбудсмен обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью и управление личным транспортом.
В законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции, — омбудсмен Дмитрий Лубинец
Фото: РБК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Как известно, Кабмин в лице Министерства обороны зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации 10378. В нем содержатся ограничения для уклонистов и предусмотрена возможность электронных оповещений. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы противоречащие Конституции Украины.

"В этом законопроекте, по моему мнению, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", - сказал он в эфире телемарафона.

Омбудсмен обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денежных средств.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции", - пояснил Лубинец.

Также он отметил, что Украина не может дойти до того состояния, что воюя против рф, превратится в нечто, похожее на рф, "если не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто в бумажку".

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный текст законопроекта.

Также мы сообщали, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео