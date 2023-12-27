В законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции, — омбудсмен Дмитрий Лубинец

Омбудсмен обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью и управление личным транспортом.

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Как известно, Кабмин в лице Министерства обороны зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации 10378. В нем содержатся ограничения для уклонистов и предусмотрена возможность электронных оповещений. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы противоречащие Конституции Украины.

"В этом законопроекте, по моему мнению, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", - сказал он в эфире телемарафона.

Омбудсмен обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денежных средств.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции", - пояснил Лубинец.

Также он отметил, что Украина не может дойти до того состояния, что воюя против рф, превратится в нечто, похожее на рф, "если не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто в бумажку".

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный текст законопроекта.

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