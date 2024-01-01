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  1. Общество

Как скинуть номер телефона в электронной системе здравоохранения, если сменили его

14:21, 1 января 2024
На номер пациент получает СМС-уведомление с номером е-направления, е-рецепта, медицинского заключения о временной нетрудоспособности.
Как скинуть номер телефона в электронной системе здравоохранения, если сменили его
Изображение: freepik.com
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Номер мобильного телефона – один из методов подтверждения личности пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). После регистрации в системе пациент получает на него СМС-уведомление с номером е-направления, е-рецепта, медицинского заключения о временной нетрудоспособности и т.д.

И важно, чтобы номер пациента всегда был актуальным и корректным. Но, если вы потеряли доступ к нему или же сменили на другой, его можно сбросить, подчеркнули в Минздраве.

В случае, если вы потеряли доступ к номеру телефона, следует подать заявку на изменение (сброс) метода аутентификации на сайте НСЗУ. Если информация в заявке заполнена корректно, номер телефона будет сброшен в течение суток. После этого нужно обратиться к врачу, чтобы он внес новый номер в систему.

Также актуализировать номер в системе по обращению могут специалисты НСЗУ.

В случае же, если у вас есть доступ к предыдущему номеру, то во время следующего визита к врачу можно попросить его изменить метод аутентификации в ЕСОЗ. На предыдущий номер придет код подтверждения, который следует назвать врачу. Если подтверждение успешно – врач внесет ваш актуальный номер, который вы предоставите.

При изменении каких-либо персональных данных пациента, в том числе изменении или потере телефонного номера, перезаключать декларацию с врачом не нужно.

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