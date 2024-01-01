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Як скинути номер телефону в електронній системі охорони здоровʼя, якщо змінили його

14:21, 1 січня 2024
На номер пацієнт отримує СМС-сповіщення з номером е-направлення, е-рецепта, медичного висновку про тимчасову непрацездатність.
Як скинути номер телефону в електронній системі охорони здоровʼя, якщо змінили його
Зображення: freepik.com
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Номер мобільного телефону – один із методів підтвердження особи пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Після реєстрації в системі пацієнт отримує на нього СМС-сповіщення з номером е-направлення, е-рецепта, медичного висновку про тимчасову непрацездатність тощо.

І важливо, щоби номер пацієнта завжди був актуальним та коректним. Але, якщо ви втратили доступ до нього або ж змінили на інший, його можна скинути, наголосили у МОЗ.

У випадку, якщо ви втратили доступ до номера телефону, то слід подати заявку на зміну (скидання) метода автентифікації на сайті НСЗУ. Якщо інформація у заявці заповнена коректно, номер телефону буде скинуто протягом доби. Після цього потрібно звернутися до лікаря, щоби він вніс новий номер до системи.

Також актуалізувати номер у системі за зверненням можуть фахівці НСЗУ.

У випадку ж, якщо ви маєте доступ до попереднього номера, то під час наступного візиту до лікаря можна попросити його змінити метод автентифікації в ЕСОЗ. На попередній номер надійде код підтвердження, який потрібно назвати лікарю. Якщо підтвердження успішне – лікар внесе ваш актуальний номер, який ви надасте.

При зміні будь-яких персональних даних пацієнта, в тому числі зміні чи втраті номера телефону, переукладати декларацію з лікарем не потрібно.

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