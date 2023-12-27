Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

ТУ ДСА в Херсонській області повернеться у Херсон наприкінці січня 2024 року

Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

  1. В Україні

Денис Шмигаль повідомив, чи зміниться тариф на електроенергію у 2024 році

20:53, 27 грудня 2023
Уряд ухвалив рішення продовжити дію поточного тарифу на електроенергію для населення.
Денис Шмигаль повідомив, чи зміниться тариф на електроенергію у 2024 році
Фото: КМУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити дію поточного тарифу на електроенергію для населення. Тариф на електрику залишиться на рівні 2,64 грн за кВт/годину як мінімум до кінця квітня 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що українська енергетика успішно проходить перший місяць зими. На даний момент у країні достатньо генерації для забезпечення світла та тепла у будинках українців та для роботи підприємств.

«Завершується перший зимовий місяць, українська енергетика проходить його успішно. Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств», – зазначив Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео