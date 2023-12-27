Денис Шмигаль повідомив, чи зміниться тариф на електроенергію у 2024 році

Уряд ухвалив рішення продовжити дію поточного тарифу на електроенергію для населення.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити дію поточного тарифу на електроенергію для населення. Тариф на електрику залишиться на рівні 2,64 грн за кВт/годину як мінімум до кінця квітня 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що українська енергетика успішно проходить перший місяць зими. На даний момент у країні достатньо генерації для забезпечення світла та тепла у будинках українців та для роботи підприємств.

«Завершується перший зимовий місяць, українська енергетика проходить його успішно. Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств», – зазначив Шмигаль.

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