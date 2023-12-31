Яким буде «життєвий цикл» ліків на основі медичного канабісу: у МОЗ відповіли

Так, навіть щоби знищувати медичний канабіс, суб’єкт господарювання повинен буде отримати ліцензію, пишуть у МОЗ.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 21 грудня Парламент ухвалив законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Раніше ми детально описували текст законопроєкту в остаточній редакції профільного Комітету. Перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ.

Яким буде «життєвий цикл» ліків і як ліки потраплятимуть до пацієнтів, розповіли у МОЗ.

Так, щоби вирощувати, купувати, перевозити, імпортувати/експортувати, виробляти, зберігати, використовувати, реалізувати й навіть знищувати медичний канабіс, суб’єкт господарювання має отримати ліцензію.

Запуск механізму виробництва ліків на основі медичного канабісу в Україні потребуватиме значного часу.

Щоби ліки з медичних конопель потрапили до пацієнта швидше, на першому етапі виробництво ліків здійснюватиметься з імпортованої рослинної субстанції канабісу. Як це працюватиме – роз’яснено у інфографіці нижче:

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