Каким будет «жизненный цикл» лекарств на основе медицинского каннабиса: в Минздраве ответили

Так, даже чтобы уничтожать медицинский каннабис, субъект хозяйствования должен будет получить лицензию, пишут в Минздраве.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 декабря Парламент принял законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Ранее мы подробно описывали текст законопроекта в окончательной редакции профильного Комитета. Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам, рассказали в Минздраве.

Так, чтобы выращивать, покупать, перевозить, импортировать/экспортировать, производить, хранить, использовать, реализовать и даже уничтожать медицинский каннабис, субъект хозяйствования должен получить лицензию.

Запуск механизма производства лекарств на основе медицинского каннабиса в Украине потребует значительного времени.

Чтобы лекарства из медицинской конопли попали к пациенту быстрее, на первом этапе производство лекарств будет осуществляться с импортированной растительной субстанции каннабиса. Как это будет работать – разъяснено в инфографике ниже:

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