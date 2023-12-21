В легализации медицинского каннабиса нуждаются около шести миллионов украинцев – Мария Мезенцева

Около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса, отметила народная депутат.

Источник фото: Мария Мезенцева

Украинский Парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта №7457, касающегося медицинского каннабиса.

По словам народной депутатки, заместителя главы Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, главы делегации Украины в ПАСЕ Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях.

«Сейчас мы говорим о более 6 млн пациентов с различными диагнозами, которые нуждаются в лекарствах с медицинским каннабисом. Это тяжелобольные, онкобольные, гражданские из ПТСР, военнослужащие, наши герои, которые нуждающиются в этом каждый день», — отметила Мезенцева.

Она напомнила, что, согласно документу, за лицензиями и обращением будет следить Нацполиция и Госагентство по лекарственным средствам.

«Мы учли много принципиальных моментов, которые отмечали коллеги. Но сейчас очень важно не доверять фейкам, которые распостряняются в соцсетях. Законопроект о медицинском каннабисе направлен исключительно на лечение украинцев, которые очень нуждаются в этом. Медпрепараты только по рецепту, только лекарственное средство и современное производство в Украине, чтобы избежать всех возможных коррупционных рисков», - сказала народная депутат.

Ранее мы объясняли, при каких условиях граждане смогут хранить и перевозить медицинский каннабис, а предприниматели – осуществлять розничную торговлю.

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