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«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то – так, це воно»: Олександра Устінова анонсувала прийняття парламентом закону про медичний канабіс

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«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то – так, це воно»: Олександра Устінова анонсувала прийняття парламентом закону про медичний канабіс

19:48, 20 грудня 2023
Верховна Рада ухвалить закон про медичний канабіс, за яким громадяни зможуть придбавати його за рецептом.
«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то – так, це воно»: Олександра Устінова анонсувала прийняття парламентом закону про медичний канабіс
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21 грудня Верховна Рада може ухвалити закон про медичний канабіс. Відповідний анонс зробила голова фракції «Голос», член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то так це воно! Ці героічні люди Ольга Стефанішина (депутат – прим. ред.) разом з Михайлом Радуцьким вистояли 892 правки по медичному канабісу. Да буде світло в кінці тунеля», - зазначила Устінова.

Відмітимо, що йдеться про законопроект 7457 під назвою «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

У редакції правок до другого читання було передбачено, що придбання фізичною особою за медичними показаннями лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, у тому числі лікарських засобів, вироблених (виготовлених) з рослинної субстанції канабісу та дозволених до застосування у медичній практиці у встановленому порядку, а також лікарських засобів, що містять прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, здійснюється за електронним рецептом лікаря, виписаним за правилами виписування рецептів на лікарські засоби, встановленими Міністерством охорони здоров’я.

Роздрібна реалізація фізичним особам лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, у тому числі лікарських засобів, вироблених (виготовлених) з рослинної субстанції канабісу та дозволених до застосування у медичній практиці у встановленому порядку, а також лікарських засобів, що містять прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, здійснюється в аптечних закладах усіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Роздрібна реалізація таких лікарських засобів здійснюється за електронним рецептом. Реєстрація відпуску таких препаратів здійснюється в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я згідно із законодавством України.

Для забезпечення простежуваності інформація про відпуск лікарських засобів, вироблених (виготовлених) із рослинної субстанції канабісу та дозволених до застосування в медичній практиці у встановленому порядку, також вноситься до електронної інформаційної системи обліку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

Автор: Наталя Мамченко

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