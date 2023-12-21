На Сумщині шахрай представився співробітником банку та обчистив рахунок чоловіка

З банківської картки жертви зникло понад 8000 грн.

Фото: kh.tax.gov.ua

На Сумщині невідомий чоловік ошукав пенсіонера. За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження.

Як повідомила пресслужба поліції Сумської області, до правоохоронців звернувся 63-річний мешканець обласного центру з повідомленням про те, що невідомі незаконно заволоділи його грошовими коштами.

Зі слів потерпілого, ввечері йому зателефонували з незнайомого номеру. Представившись працівником банку, невідомий повідомив, що хтось намагається перерахувати з його банківської картки грошові кошти, тож необхідно вказати дані своєї картки задля збереження.

«Потерпілий, виконавши вказівки «псевдобанкіра» згодом виявив, що з його банківської картки зникли кошти в сумі 8700 гривень», - сказано у повідомленні.

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