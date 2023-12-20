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НАЗК повідомило, що потрібно зробити, аби організація не «хворіла» на корупцію

19:24, 20 грудня 2023
Щоби система злагоджено працювала та не «хворіла» на корупцію, НАЗК рекомендує виконати прості, але важливі кроки.
НАЗК повідомило, що потрібно зробити, аби організація не «хворіла» на корупцію
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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, що потрібно, аби організація була доброчесною та «здоровою».

Будь-яка організація - це система, для якої важливі ціль, елементи та зв’язки між ними, зазначили у НАЗК.

«Щоби система злагоджено працювала та не «хворіла» на корупцію, необхідно виконати прості, але важливі кроки:

  1. чітко визначити ціль організації;
  2. розподілити ролі між працівниками;
  3. налагодити між ними ефективну взаємодію», - сказано у повідомленні.

У НАЗК додають, що саме ці три фактори і характеризують доброчесність - цілісну та злагоджену роботу задля спільної мети. Доброчесність = ефективність та навпаки.

Крім того, існують різні рівні зрілості систем управління в організаціях. Наприклад, зріла система управління усуває причини корупції, а незріла, навпаки, створює заохочувальне середовище для корупції.

Раніше ми писали, що НАЗК затвердило новий Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

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