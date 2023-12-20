НАПК сообщило, что нужно сделать, чтобы организация не «болела» коррупцией

Чтобы система слаженно работала и не «болела» коррупцией, НАПК рекомендует выполнить простые, но важные шаги.

Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило, что нужно, чтобы организация была добродетельной и «здоровой».

Любая организация – это система, для которой важны цель, элементы и связи между ними, отметили в НАПК.

«Чтобы система слаженно работала и не болела коррупцией, необходимо выполнить простые, но важные шаги:

верно найти цель организации; распределить роли между работниками; наладить между ними эффективное взаимодействие», - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что именно эти три фактора и характеризуют доброчестность - целостную и слаженную работу для общей цели. Добродечестность = эффективность и наоборот.

Кроме того, существуют разные уровни зрелости систем управления в организациях. К примеру, зрелая система управления устраняет причины коррупции, а незрелая, наоборот, создает поощрительную среду для коррупции.

Ранее сообщалось, что НАПК утвердило новый Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

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