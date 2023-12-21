Как применяются штрафы за нарушение требований правил РРО или ПРРО: разъяснение налоговиков

При выявлении неоднократных нарушений применяются следующие финсанкции: за первую из операций – штраф как за первое нарушение, а за каждое следующее – как за следующее нарушение.

Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области разъяснило, как применяются штрафы за нарушение требований правил РРО и/или ПРРО.

Так, согласно п. 1 ст. 3 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями субъекты хозяйствования обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставление услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, или в случаях, предусмотренных Законом №265 с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг.

Согласно ст. 2 Закона №265 расчетная операция – прием от покупателя наличных средств, платежных карт, платежных чеков, жетонов и т.п. по месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (неоказанную услугу), а в случае применения банковской платежной карты – оформление соответствующего расчетного документа по оплате в безналичной форме товара (услуги) банком покупателя или, в случае возврата товара (отказа от услуги), оформление расчетных документов по перечислению средств в банк покупателя.

Так, на предприятие возлагается обязанность применять РРО и/или ПРРО при осуществлении каждой расчетной операции.

Согласно п. 113.3 НКУ в случае совершения налогоплательщиком двух или более нарушений другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, штрафные (финансовые) санкции (штрафы) применяются за каждое совершенное разовое и продолжающееся нарушение отдельно.

Вышеуказанное согласовывается с судебной практикой Верховного Суда (постановление от 22.02.2022 г. по делу №640/4426/19). Так, поскольку продажа товара без применения РРО и/или ПРРО не является продолжающимся нарушением, а невыдача кассового чека во время каждой продажи товара признается отдельным нарушением, то следующее неприменение РРО и/или ПРРО при продаже товаров (оказании услуг) является отдельным нарушением, т.е. последующее неприменение РРО и/или ПРРО или невыдача чека будет считаться повторным нарушением.

При этом квалифицирующим признаком такого правонарушения есть повторность совершения соответствующего деяния, которое устанавливается в случае совершения лицом нескольких правонарушений.

Таким образом, в случае выявления при проверке предприятия подтвержденных должным образом фактов неоднократных нарушений требований по применению РРО и/или ПРРО к субъекту хозяйствования применяются финансовые санкции, в частности, за первую из таких операций – штраф как за первое нарушение, а за каждую последующую – как за последующее нарушение.

Так с 1 октября 2023 г. в случае установления контролирующими органами факта не проведения расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы, применяются финансовые санкции, предусмотренные п. 1 ст. 17 Закона. Условием соблюдения законодательства в области применения РРО/ПРРО есть регистрация РРО и/или ПРРО в контролирующем органе.

Для ФЛП единого налога ІІ и ІІІ группы по ставке 5%, а также IV группы, не торгующие товарами из перечисленной рисковой группы (подакцизная группа товаров, технически сложные бытовые товары, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, ювелирные изделия), установлены пониженные размеры штрафных санкций – 25% стоимости реализованных с нарушением товаров – за первое нарушение и 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за каждое следующее.

Для СХД на общей системе плательщики единого налога, которые являются плательщиками НДС, а также те плательщики единого налога, которые осуществляют деятельность подакцизной группой товаров, реализуют технически сложные бытовые товары, лекарственные средства, изделия медицинского назначения и реализуют ювелирные изделия, за нарушения в сфере РРО будут платить штрафы в полном объеме: 100% стоимости товара, реализованной услуги при первом нарушении и 150% – при каждом последующем нарушении.

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