Як застосовуються штрафи за порушення вимог щодо правил РРО чи ПРРО: роз’яснення податківців

У разі виявлення неодноразових порушень застосовуються такі фінсанкції: за першу з операцій – штраф як за перше порушення, а за кожну наступну – як за наступне порушення.

Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області роз’яснило, як застосовуються штрафи за порушення вимог щодо правил РРО та/або ПРРО.

Так, відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом №265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Згідно зі ст. 2 Закону №265 розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Так, на суб’єкта господарювання покладається обов’язок застосовувати РРО та/або ПРРО під час здійснення кожної розрахункової операції.

Згідно з п. 113.3 ПКУ у разі вчинення платником податків двох або більше порушень іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

Вищезазначене узгоджується з судовою практикою Верховного Суду (постанова від 22.02.2022 у справі №640/4426/19). Так, оскільки продаж товару без застосування РРО та/або ПРРО не є триваючим порушенням, а невидача касового чека під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням, то наступне незастосування РРО та/або ПРРО при продажу товарів (наданні послуг) є окремим порушенням, тобто наступне незастосування РРО та/або ПРРО чи невидача чека вважатиметься повторним порушенням.

При цьому кваліфікуючою ознакою такого правопорушення є повторність вчинення відповідного діяння, яке встановлюється у разі вчинення особою кількох правопорушень.

Таким чином, у разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень вимог щодо застосування РРО та/або ПРРО до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції, зокрема за першу з таких операцій – штраф як за перше порушення, а за кожну наступну – як за наступне порушення.

Так з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючими органами факту не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, застосовуються фінансові санкції, передбачені п. 1 ст. 17 Закону. Умовою дотримання законодавства у сфері застосування РРО/ПРРО є реєстрація РРО та/або ПРРО в контролюючому органі.

Для ФОП єдиного податку ІІ та ІІІ групи за ставкою 5%, а також IV групи, які не торгують товарами з переліченої ризикової групи (підакцизна група товарів, технічно складні побутові товари, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ювелірні вироби), встановлені знижені розміри штрафних санкцій – 25% вартості реалізованих із порушенням товарів – за перше порушення та а 50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за кожне наступне.

Для СГД на загальній системі, платники єдиного податку, які є платниками ПДВ, а також ті платники єдиного податку, які здійснюють діяльність підакцизною групою товарів, реалізують технічно складні побутові товари, лікарські засоби, вироби медичного призначення і реалізують ювелірні вироби, за порушення у сфері РРО сплачуватимуть штрафи у повному обсязі: 100% вартості товару, реалізованої послуги при першому порушенні та 150% – при кожному наступному порушенні.

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