Неправомірна вигода у біткоїнах: Апеляція ВАКС підтвердила законність арешту нардепа Андрія Одарченка

АП ВАКС ухвалила рішення, яким залишила без змін запобіжний захід, застосований до нардепа – тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

У середу, 20 грудня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність раніше застосованого запобіжного заходу до нардепа Андрія Одарченка, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 22.11.2023.

Заслухавши доводи сторін, АП ВАКС ухвалила рішення, яким залишила без змін запобіжний захід, застосований до указаного підозрюваного – тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

Оскільки заставу внесено, на особу наразі покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Так, в історії України задокументовано перший хабар криптовалютою.

Вищий антикорупційний суд на два місяці взяв під варту Одарченка.

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