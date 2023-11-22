Неправомірна вигода у біткоїнах – Антикорсуд обрав запобіжний захід Андрію Одарченку

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чинному народному депутату.

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Вищий антикорупційний суд на два місяці взяв під варту нардепа Андрія Одарченка. Він має право внести заставу 15 млн грн.

На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 22 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк триманні під вартою – 2 місяці», - сказано у повідомленні.

Як ми писали, у НАБУ зазначили, що «це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати».

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