В Білий дім у США доставили ялинку: фото

Білий дім у США готується до Різдва, прибула ялинка із розплідника церкви Клайн у Флітвуді.

Джерело фото: upi

Різдвяна ялинка, яку прикрасять для Білого дому у 2023 році, вже прибула до свого нового місця, – повідомляє United Press International.

19-футове дерево Фрейзера з Північної Кароліни доправили до Вашингтона, округ Колумбія, під ескортом екіпажу, який використовував кінний транспорт. Перша леді Джилл Байден прийняла різдвяну ялинку разом із дітьми сімей військовослужбовців.

«Дерево дивовижне», - сказала перша леді, додавши: «деякі діти сказали, що ніколи не бачили такого великого дерева».

Це величезне вічнозелене дерево розплідника церкви Клайн у Флітвуді стане центральною фігурою в Блакитній кімнаті Білого дому, простягаючись від підлоги до стелі після прикрашання.

Вибір ялинки для Білого дому за 58-річною традицією цього року здійснила Національна асоціація різдвяних ялинок. Ця організація раз у два роки проводить конкурс, де споживачі та виробники обирають розплідники, які постачатимуть дерева для Білого дому та офіційної резиденції віце-президента.

Джерело фото: upi

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