Водіям нагадали, які речі повинні бути в автомобілі

Патрульна поліція Кривого Рогу нагадали, перед тим як виїхати в дорогу, треба перевірити наявність в транспортному засобі речей, які стануть в нагоді у разі виникнення технічних несправностей чи непередбачених ситуацій на дорозі.
Патрульні радять мати в автомобілі:
- аптечку;
- вогнегасник;
- знак аварійної зупинки;
- домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йде мова про подорожі за межами населених пунктів);
- трос буксирувальний;
- компресор;
- запасне колесо;
- набір інструментів;
- каністру з паливом;
- ліхтарик та інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах.
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