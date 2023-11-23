Водіям нагадали, які речі повинні бути в автомобілі

Патрульні радять мати в автомобілі аптечку, вогнегасник, знак аварійної зупинки та інші важливі речі.

Патрульна поліція Кривого Рогу нагадали, перед тим як виїхати в дорогу, треба перевірити наявність в транспортному засобі речей, які стануть в нагоді у разі виникнення технічних несправностей чи непередбачених ситуацій на дорозі.

Патрульні радять мати в автомобілі:

- аптечку;

- вогнегасник;

- знак аварійної зупинки;

- домкрат (цей інструмент можна назвати одним з основних, особливо, якщо йде мова про подорожі за межами населених пунктів);

- трос буксирувальний;

- компресор;

- запасне колесо;

- набір інструментів;

- каністру з паливом;

- ліхтарик та інші речі, які можуть знадобитись для ремонту автомобіля в дорожніх умовах.

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