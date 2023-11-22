Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку.

Джерело фото: armyinform

ВАКС взяв під варту організатора заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку із можливістю застави у 50 млн грн.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід особі, яку слідство вважає організатором схеми заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення», - йдеться у повідомленні.

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