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  1. В Україні

У Чернігові жінка через ревнощі напала з ножем на суперницю

07:57, 23 листопада 2023
Нападниця вдарила суперницю в область серця, проте їй вдалося вижити.
У Чернігові жінка через ревнощі напала з ножем на суперницю
Джерело фото: Поліція Чернігівської області
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У Чернігові поліція затримала жінку, яка напала на свою знайому з ножем, намагаючись завдати тяжких поранень. Потерпілі вдалося уникнути смертельних наслідків, – повідомляє поліція Чернігівської області.

40-річна місцева мешканка була затримана правоохоронцями Чернігівського районного управління поліції. Жінка поки що знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція отримала заяву від потерпілої, яка пояснила, що до неї завітала її знайома. Зі слів потерпілої, конфлікт між ними виник через ревнощі. Спочатку це призвело до словесної сварки, але ситуація загострилася, і гостя напала на господиню з ножем, вдаривши її в область серця.

Швидка медична допомога врятувала потерпілу, її доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Згідно з цією статтею, підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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